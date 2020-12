Meine letzte Kolumne über eine - aus meiner Sicht - „traumhafte EU“ hat eine Vielzahl an Reaktionen ausgelöst. Unter anderem schrieb Herr G., was für mich ein Traum sei, sei ein Albtraum für andere. Ich mag deshalb noch einmal kurz konkretisieren: Die EU macht in ihrer derzeitigen Form keinen Sinn. Wenn, dann braucht es einen echten Zusammenschluss vereinigter Staaten von Europa.