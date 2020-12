Am 28. Oktober, es war ein Mittwoch, verspürte Bischof zum ersten Mal Gliederschmerzen. „Ich bin eigentlich nie krank“, sagt die 37-Jährige, „und wenn, dann habe ich Angina.“ Aber dieses Mal hustet sie. Und es wird rasch schlechter. Am Freitag ist die Frau schon „völlig kraftlos“. Ihr Gynäkologe schickt sie zum Hausarzt. Die Niederösterreicherin ist damals in der 27. Schwangerschaftswoche.