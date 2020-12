„Ich schätzte die Entschleunigung“

Covid-19 war damals noch kaum ein Thema, „ich hatte in Zeitungen über die Seuche in China gelesen, sie schien weit weg.“ Was sich bald änderte, mit den ersten Infektionsfällen in Europa. „Ich begann deshalb, intensiv im Internet zu recherchieren, welche Folgen eine Ansteckung für mich und mein Ungeborenes haben könnte.“ Und obwohl über „eher geringe Gefahren“ berichtet wurde, „bin ich über den Lockdown im März, und damit über die Möglichkeit, in Home-Office sein zu dürfen, froh gewesen“, erzählt die Angestellte.