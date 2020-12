Viele glauben nicht an Gott oder haben eine andere Religion. Was kann Weihnachten für sie bedeuten?

Nicht umsonst wird Weihnachten von fast allen gefeiert, fast jeder sagt, dass er irgendwas glaubt. Ich finde, es liegt so was Heiliges in der Luft, etwas, das mein normales Wissen und Fühlen übersteigt. Etwas Transzendentes, aber das Wort versteht ja keiner (lacht). Es haben sich Traditionen herausgebildet, die im kirchlichen Rahmen entstanden sind, aber wir haben kein Copyright darauf. Der Weihrauch, die Kerzen, das Licht. Das ist doppelt wichtig in dieser dunklen Zeit. Und natürlich die Geschenke. Es wäre vielleicht gut gewesen, dieses Jahr gar nichts zu schenken, gar nicht einkaufen zu gehen bei all den Menschenmassen, aber trotzdem haben wir es gemacht, aus einem Instinkt heraus, einem inneren Bedürfnis. Die Leute möchten ihren Liebsten einfach etwas schenken. Schenken heißt auch Wertschätzen. Alle Menschen wünschen sich Wertschätzung, aber wir haben die Sprache dafür verloren. Es ist gar nicht so einfach zu sagen: „Du, ich mag dich. Das ganze Jahr hast du so viel für mich getan.“ Weihnachten wäre ein Anlass, genau das zu sagen. Diese Worte werden wie Geschenke sein. Und man kann sie auch noch am 26. oder 27. Dezember nachholen.