Fünf Tage und fünf Nächte haben die drei Ö3-Moderatoren durchmoderiert, unzählige Gäste waren live auf Sendung. So traten Pizzera & Jaus, Christina Stürmer, Folkshilfe, Mathea, Julian le Play und Lemo live in der „Ö3-Wunschhütte“ auf. Genauso Chris Steger, Josh, King & Potter, Tina Naderer, Edmund, Vincent Bueno, Ernst Molden und Alle Achtung - sie alle haben das Ö3-Weihnachtswunder unterstützt und live performt. Einen besonderen Moment zum Durchatmen und Innehalten haben die Wiener Sängerknaben der Ö3-Gemeinde mit ihrem Auftritt beschert. An einem großen Ö3-Adventsingen am 23. Dezember nahmen Julian le Play, Ina Regen, Cesár Sampson und OSKA teil. Ina Regen begleitete außerdem die Ö3-Gemeinde am 24. Dezember mit traditionellen Weihnachtsliedern vom Aufstehen bis zum Finale des Ö3-Weihnachtswunders um 10.00 Uhr.