Die britische Schauspielerin verkörperte in dem Weihnachtsfilm die Assistentin Natalie, die sich in den Premierminister (Grant) verliebt. Die Aussicht, mit dem „Notting Hill“-Star zusammenzuarbeiten, machte die hübsche Brünette furchtbar nervös, weil sie tatsächlich auch im wahren Leben für ihn schwärmte.

Immer noch in Kontakt

„In der ersten Szene, die wir drehten, musste ich laufen und mich rittlings auf Hugh am Flughafen setzen. Ich fühlte mich so unsicher und hatte furchtbare Angst, ihn umzuwerfen“, gesteht sie. Der Frauenschwarm sei jedoch ein echter Gentleman gewesen. „Er war so gütig und ermutigend und wollte, dass ich scheine“, schwärmt Martine. „Das war vor 18 Jahren, aber wir stehen immer noch in Kontakt. Er ist so glücklich und zufrieden - so glücklich wie noch nie zuvor.“