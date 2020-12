Nach einem Überfall mit mehr als hundert Toten in der Region Benishangul-Gumuz hat der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed Soldaten in die Unruheregion entsandt. „Das Massaker an Zivilisten in Benishangul-Gumuz ist sehr tragisch“, schrieb Abiy am Donnerstag auf Twitter. Um das Problem an der Wurzel zu packen, habe die Regierung Soldaten in das Gebiet geschickt.