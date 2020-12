Du bist vom Skate- zum Snowboarden gekommen, hast schnell die ersten Sponsoren an Land gezogen, Kult-Events wie das Air & Style gerockt und in etlichen Film-Produktionen mitgewirkt. Parallel dazu musstest du eine Reihe an schweren Verletzungen wegstecken, ist dir damit die Leichtigkeit etwas abhandengekommen?

Ja, definitiv. Nach Verletzungen wird man vorsichtiger und genau das haut dich dann auch zurück. Ich habe mir erst die Hand komplett ausgerenkt, alle Bänder waren gerissen, Elle und Kahnbein in vier Teile gesplittet. Ich musste lange Zeit mit Schiene fahren, spüre die Verletzung noch heute. Danach kam die Schulter dran, dann meine Bizeps-Sehne. Nach dem Kreuzbandriss bin ich es dann lockerer angegangen, ich wollte mich einfach wieder wohl fühlen.