Ein 31-jähriger Rohrbacher lenkte am 23. Dezember 2020 gegen 20.30 Uhr seinen Pkw auf der Eferdinger Umfahrung entlang der B 129 im Gemeindegebiet von Hinzenbach. Beim dortigen Kreisverkehr verlor er bei dichtem Nebel die Kontrolle über seinen Pkw. Er konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, fuhr über den Kreisverkehr und sprang in weiterer Folge über einen Graben, ehe er in einem angrenzenden Feld zum Stillstand kam.