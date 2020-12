Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden vor der 59-Jährigen fahrenden Autos beschädigt. Die Frau wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Zell am See gebracht. Laut Polizei habe sie leichte Verletzungen erlitten. Die beiden anderen Lenker blieben unverletzt. Auch die Feuerwehr Uttendorf stand im Einsatz.