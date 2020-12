Argentinien ist das erste lateinamerikanische Land, das den russischen Corona-Impfstoff zugelassen hat. Das Gesundheitsministerium in Buenos Aires teilte am Mittwoch mit, dass es eine Notfallzulassung für das Vakzin mit dem Namen „Sputnik V“ erteilt habe. Bereits am Donnerstag soll eine erste große Lieferung mit 25 Millionen Dosen in Argentinien eintreffen.