Kurz nach 22.30 Uhr sollen sich die beiden Männer im Bereich des Südtiroler Platzes in die Quere gekommen sein. „Der 37-jährige Marokkaner wird verdächtigt, dem 23-jährigen Somalier einen 50-Euro-Schein entrissen und ihn in weiterer Folge mit einem Messer bedroht zu haben, um ihn an der Verfolgung zu hindern“, heißt es vonseiten der Ermittler.