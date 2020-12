Eine 46-jährige Feldkirchnerin lenkte am Mittwochabend ihren Pkw in Feldkirchen auf der Ahrensburger Straße, von der Oberen Tiebelgasse kommend, in Richtung Ossiacherstraße. Dabei kam sie vermutlich aufgrund ihrer starken Alkoholisierung rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine dort befindliche Straßenlaterne.