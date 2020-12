Kurzerhand auf Austrian Airlines umgebucht

So habe ein Direktflug von Kapstadt nach Frankfurt am Dienstag zwar leer nach Deutschland zurückkehren müssen. Dennoch könnten die darauf gebuchten Passagiere ihre Feiertage in der deutschen Heimat verbringen, weil ein Großteil der Fluggäste kurzerhand auf das Schwesterunternehmen Austrian Airlines umgebucht wurde. So ging die Reise zunächst nach Wien, wo es bislang keine Beschränkungen bei der Einreise aus Südafrika gibt. Von der Donaumetropole aus hätten sie sich dann an ihren Zielort in Deutschland weiter durchgeschlagen.