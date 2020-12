In diesem Winter wird, verstärkt durch die Corona-Pandemie, Hilfe für Menschen in Not besonders wichtig sein. Deshalb hat sich VERBUND dazu entschlossen, für „Ein Funken Wärme“ 50.000 Euro zu spenden. Es ist eine ganz konkrete Hilfe für Menschen, die Heiz- oder Energiekosten nicht mehr bezahlen können. Zusätzlich hat die Belegschaft Spenden gesammelt, die durch das Unternehmen dann verdoppelt wurden. So ergibt sich die großartige Spendensumme von 87.530 Euro.