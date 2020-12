„Am 24. Dezember ist immer besonders viel los“, schildert Lisa Mustafa vom Medilab in Salzburg-Lehen. Zwar fallen durch die neuen Antigen-Schnelltests laut ihr tendenziell weniger Covid-Abstriche für die Molekularbiologen unter der Leitung der Ärztin an. „Wir müssen aber alle Proben, die vor den Feiertagen kommen, abarbeiten“, schildert sie. So fallen für die 22 diensthabenden Angestellten heute neben Covid- auch Krebszellabstriche, Bluttests oder bakteriologische Untersuchungen an. „Keime hören über Weihnachten nicht auf zu wachsen und auch das Virus kennt keine Feiertage.“