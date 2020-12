Am Mittwoch gegen 18 Uhr lenkte ein 48-jähriger Österreicher seinen Pkw auf einer Gemeindestraße vom Weiler Rauth in Nesselwängle in Richtung Ortszentrum. In einer scharfen Linkskurve fuhr er aus bisher ungeklärter Ursache geradeaus, durchbrach mit seinem Pkw die Leitplanken und stürzte, nachdem er sich zweimal überschlagen hatte, ca. 50 Meter in die Tiefe.