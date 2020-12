Kolumne von Kardinal Christoph Schönborn

Liebe Leserinnen und Leser!



Ein herausforderndes Jahr liegt hinter uns. Die Corona-Krise hat unser Leben verändert. Noch lange werden die Folgen der Pandemie schmerzlich spürbar sein. Weihnachten kann uns in diesen Tagen Hoffnung geben. Denn die Geburt Jesu im armseligen Stall von Betlehem ist die Zusage Gottes an uns: Wir sind nicht allein. Gott ist mitten unter uns Menschen. Das Christkind bringt Licht, Friede und Hoffnung in unser Leben.



Ein Hoffnungszeichen in dunklen Zeiten ist auch „Ein Funken Wärme“, die große Hilfsaktion der Kronen Zeitung und der Caritas zu Weihnachten. Sie unterstützt Menschen, die sich die Heizkosten nicht leisten können und in Decken und Mäntel gehüllt in kalten Wohnungen frieren müssen. Vor allem schenkt sie Menschen, die in Not geraten sind, Wärme und Zuversicht.



Ein herzliches Vergelt’s Gott Ihnen allen, die Sie heuer einen Funken Wärme gespendet haben. Sie beweisen mit Ihrer Spende einmal mehr, dass die „Krone“-Familie ein wärmendes Herz hat. Möge aus den vielen kleinen Funken ein leuchtendes Lichtermeer werden, das Menschen wärmt und sie spüren lässt, dass sie nicht allein sind. So wie der Stern von Betlehem den drei Weisen aus dem Morgenland den Weg wies, zeigen auch Sie mit einem Funken Wärme den Weg hin zu einem guten und starken Miteinander. Ihre Spende stimmt mich zuversichtlich: Für die Nächstenliebe kann es keinen Lockdown geben.



Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest!