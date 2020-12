Zwei weitere Asse neben Kraft

Umso besser, dass Salzburg bei der diesjährigen Vierschanzentournee weitere heiße Eisen im Talon hat. Cheftrainer Andreas Widhölzl nominierte auch Daniel Huber vom SC Seekirchen sowie Jan Hörl (SC Bischofshofen). Die beiden starten in der Jokerrolle in den Auftaktbewerb in Oberstdorf, wo am Montag die Quali stattfindet, tags darauf der erste Wettkampf über die Bühne gehen wird.