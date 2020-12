Viren, Antibiotika, Mikroplastik herausfiltern

Der Reinigungsgrad der Grazer Kläranlage liegt jetzt schon bei 99 Prozent. In Zukunft soll das Abwasser, das in die Mur eingeleitet wird, sogar Trinkwasserqualität haben. Man will auch Viren, Antibiotika und Mikroplastik herausfiltern - die Technologie gibt es bereits, sie ist aber noch nicht ganz ausgreift. Die Stadt Graz wird baulich schon jetzt alle Voraussetzungen schaffen, dass, wenn es soweit ist, die Kläranlage leicht nachgerüstet werden kann.