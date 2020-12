Die Chance auf Sechser liegt bei 1:8.145.060

Die Erfolgsaussicht auf den großen Coup liegt übrigens bei 1:8.145.060, exakt so viele Zahlenkombinationen sind möglich. Die Chance durch einen Blitzschlag getötet zu werden liegt ungefähr im selben Bereich. Am häufigsten wurde seit Anbeginn des Spiels im Jahr 1986 die Zahl 43 gezogen, die Kugel mit der Nummer 2 kullerte hingegen am seltensten in den Trichter.