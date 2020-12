Seit über vier Wochen läuft die Suche nach dem in Linz verschwundenen Schiffskoch eines Donau-Kreuzers auf Hochtouren. Bislang erfolglos. Und während in Balkan-Medien über angebliche Sichtungen in der Steiermark berichtet wird, sorgen heimische Behörden nun für traurige Gewissheit: Das Vermisstenrätsel scheint gelöst: Der serbische, vierfache Familienvater wurde offenbar bei Linz-Urfahr tot aus der Donau gefischt.