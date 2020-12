Die Krise fordert einen Finanzminister 24 Stunden am Tag. Wann bleibt Ihnen Zeit für Kommunalpolitik?

Wir sind ein breites Team, können die Arbeit gut aufteilen. Gleichzeitig mache ich als Finanzminister viel für meine Heimatstadt. Das Paket, das von Bundesseite an Wien geflossen ist, ist das Zehn- bis 15-Fache von dem, was die Stadt selbst auf die Beine gestellt hat. Jetzt kommt ein Investitionspaket dazu. Das sind rund 600 Millionen Euro, die an Liquidität nach Wien gehen.