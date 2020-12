Doch damit nicht genug, setzte Dahlmann noch einen drauf: „Aber für so eine Kuschelnacht mit Sophia würde ich mich auch auf die Bank setzen.“ Abseits seiner Gelüste bezog sich der Herr „Sky“-Kommentator wohl darauf, dass Karius bei Union Berlin lediglich die Nummer 2 im Gehäuse ist - und es auch bleiben wird, wenn er so patzt wie gegen Paderborn. Und da er nach solchen Auftritten kaum in der ersten Mannschaft der „Eisernen“ für 90 Minuten auf dem Platz stehen wird, bliebe demnach mehr Zeit und Energie für die Frau, die seit zwei Jahren an seiner Seite ist …