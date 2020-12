Von 25. bis 27. Dezember werden in Klagenfurt, Villach und allen Bezirksstädten Kärntens Roten Kreuz-Teststraßen geöffnet sein. Landeshauptmann Peter Kaiser: „So sind Besuche in der hochsensiblen Weihnachtszeit möglich und sorgen für Sicherheit und Gewissheit bei Besuchern, Bewohnern und den Mitarbeitern in den Heimen.“