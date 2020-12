Das Coronavirus hat Österreichs Skispringer-Team der Männer enorm gebeutelt. So nimmt Gesamtweltcup-Sieger Stefan Kraft die am Montag mit der Qualifikation startende Vierschanzentournee nach Virusinfektion und Rückenproblemen mit nur zwei bestrittenen Bewerben in Angriff, auch seine sechs Kollegen hatten heuer bereits in Quarantäne gemusst. Cheftrainer Andreas Widhölzl berichtete am Mittwoch aber von guten Testwerten. „Favoriten sind wir sicher nicht, aber ich fahre mit gutem Gefühl nach Oberstdorf.“