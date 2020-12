Der Hahn wird klein bleiben

Zurzeit wiegt er 400 Gramm und sitzt zufrieden in seinem rosa Körbchen im Wohnzimmer der Tierfreundin. „Er versucht auch schon zu krähen. Ich nehme Pipi auch mit in die Arbeit nach Villach.“ Noch dient dem Vogel der Stumpf vom Verband als Gehhilfe. In drei Monaten soll das Tier dann eine richtige Prothese bekommen. „Ich stehe bereits mit Experten im Kontakt“, betont Dworak.