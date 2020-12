Zweimal Weltklasse in 2020

Für die US-Fachzeitschrift war die Spitzenposition in dem von der Corona-Pandemie überschatteten Jahr für Ivona Dadic eindeutig, da sie neben ihrer Weltjahresbestleistung von 6419 Punkten in Götzis auch noch mit ihrem Ein-Stunden-Siebenkampf von Amstetten (6235) eine Weltkasse-Leistung erzielt hatte. Selbst mit ihrem Wettkampf binnen 60 Minuten liegt Österreichs „Sportlerin des Jahres“ an siebenter Stelle der Weltjahresbestenliste 2020.