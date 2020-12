Verspätet und nach langem hin und her starten neun Skigebiete heute in OÖ in die Saison. Das Tragen der viel diskutierten FFP-2-Maske ist in geschlossenen oder abdeckbaren Fahrbetriebsmitteln (Kabinenbahnen, Sesselbahnen mit Abdeckhaube) und in den geschlossenen Zugangsbereichen für alle über 14 Jahre Pflicht.