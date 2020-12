Dass es diesen Song, der schon wenige Tage nach seiner Veröffentlichung im Radio gespielt wurde, in dieser Form überhaupt gibt, ist der Corona-Pandemie zu verdanken. „Eigentlich wäre ich in diesem Sommer in England auf einer Theaterbühne gestanden“, verrät Neururer im Video-Interview. Stattdessen entstand der Track, der Vorurteile gegenüber „mixed-race“ Menschen zum Thema macht.