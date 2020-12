Die drei Polizisten, die als weitere Zeugen geladen worden waren und wegen deren Aussagen der Prozess am 1. Dezember vertagt worden war, konnten am Tag vor Weihnachten befragt werden und dann gab es auch rasch ein Urteil. Der junge Welser, der – wie ausführlich berichtet – eine Videosequenz aus einem „Ballerspiel“ mit dem Hintergrund des BRG Wallererstraße in Wels am Tag vor der Mathematura ins Netz gestellt und eine Straftat an der Schule angekündigt hatte, bekam drei Monate bedingte Haft mit einer Bewährungszeit von drei Jahren.