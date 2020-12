„Mir gefällt die große Verantwortung“

Eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe also, die dem Lermooser aber sichtlich Freude bereitet – auch während seines 12-Stunden-Dienstes in der Nacht auf den Christtag: „Mir gefällt an meinem Job vor allem, dass ich sehr viel Verantwortung habe und dass bei Störfällen der Stresslevel sofort sehr hoch ist.“ Eine Eigenschaft, die wohl von seiner früheren Tätigkeit herrührt. Denn vor seinem Dienst bei der ÖBB war Mitterbauer neun Jahre in der Leitstelle Tirol tätig, wo die Rettungs- und Feuerwehreinsätze koordiniert werden.