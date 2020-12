Nicht minder erschütternd ist die hohe Anzahl an Todesfällen: Bis zum Zeitpunkt der Anfrage-Beantwortung verstarben 517 (!) Alte und Pflegebedürftige an einer Corona-Infektion, die sie sich auf ihrem Pflegeplatz zugezogen hatten. Alarmierend sind auch folgende Daten: In insgesamt 19 Einrichtungen in Graz-Umgebung wurden Erkrankungen gemeldet, 15 Häuser in Graz waren oder sind betroffen, je zwölf auch in Bruck-Mürzzuschlag und in der Südoststeiermark.