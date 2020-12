Samstag Weltcup-Abfahrt in Gröden (It), Montag und Dienstag zwei Europacup-Super Gs in Zauchensee, am 25. Dezember Anreise zur Weltcup-Abfahrt nach Bormio (It): Das Programm für Christopher Neumayer ist dicht. Da bleiben über Weihnachten nur zwei Tage zum Ausspannen in Radstadt. „Ich habe im Super G nicht so viele Trainingstage, insofern konnte ich die Rennen in Zauchensee gut nützen. Auch wenn es von der Nummer her schwierig gewesen wäre, vorne reinzukrachen“, meinte der 28-Jährige.