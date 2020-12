Nach der 0:3-Niederlage gegen den AC Fiorentina in der italienischen Serie A hat Juventus-Turin-Stürmer Cristiano Ronaldo mehr Leistung für das kommende Jahr 2021 gefordert. „Gestern haben wir mit einer schlechten Leistung und einem Ergebnis jenseits des Akzeptierbaren unsere geplanten Spiele für 2020 abgeschlossen, einem besonderen Jahr in vielerlei Hinsicht“, schrieb der portugiesische Fußball-Star am Mittwoch auf Instagram.