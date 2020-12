Nach 14 Tagen wurde er schließlich nach Innsbruck überstellt. Zwischen Klinik, Natters, Hochzirl und Münster wurde er auf Vordermann gebracht. „Ich hatte eine Herz-OP an der Klinik, bei der Reha in Münster habe ich wieder gehen lernen müssen. Eine harte Zeit. Doch Ärzte und Pfleger haben mich in allen Krankenhäusern hervorragend unterstützt – ein ganz großes Danke an alle, die sich für mich eingesetzt haben!“