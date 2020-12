50 Kilo Cannabiskraut im Verkaufswert von rund einer halben Million Euro soll ein 27-jähriger Nordmazedonier im Zeitraum von Anfang 2018 bis Mitte August des heurigen Jahres in Salzburg verkauft haben. Über weitere Dealer gelangte das Rauschgift in den Flachgau, ins Innviertel und benachbarte Bayern. Insgesamt forschte die Polizei zwölf Händler und 210 Konsumenten aus, teilte diese am Mittwochnachmittag in einer Aussendung mit.