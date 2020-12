Es war ein technisches Gebrechen, das am Dienstag gegen 13.30 Uhr den lebensgefährlichen Unfall auf der A1 ausgelöst hatte. Am Sattelschlepper des Amstetteners (59) hatten sich plötzlich bei der Fahrt auf Höhe Weißkirchen/T. am linken Radantrieb die Zwillingsreifen selbstständig gemacht. Nur mit Müh und Not gelang es dem Fahrer, den Lkw am Pannenstreifen anhalten.

Ein nachkommender Pkw-Lenker (40) aus Linz überrollte Fahrzeugteile, die auf der Autobahn lagen. Sein Wagen wurde beschädigt, er selbst blieb aber unverletzt. Einer der Lkw-Reifen wurde aber auch über dieBetonmittelleitwand auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Zu dem Zeitpunkt kam dort gerade ein mit acht Häftlingen und fünf Justizwachebeamten besetzter Gefangenentransporter daher.