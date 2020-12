Als wären die Szenen in den griechischen Flüchtlingslagern nicht schon schlimm genug, droht nun eine weitere humanitäre Katastrophe, diesmal in Bosnien-Herzegowina. Im Flüchtlingslager Camp Lipa ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen, gigantische Rauchschwaden lagen über dem Camp. Zuvor war eine Evakuierung gestartet worden, weil das Lager geschlossen wurde. Jetzt sitzen Tausende Migranten obdachlos im bosnischen Winter.