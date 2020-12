Von 21. bis 23. Dezember hatte das Land noch einmal in allen Bezirken kostenlose Corona-Testmöglichkeiten angeboten. Trotz – wie berichtet – Problemen bei der Anmeldung via Hotline gab es rund 6400 Burgenländer, die das Angebot nutzen konnten. „Die Kapazitäten waren an fast allen Standorten ausgebucht“, teilte der Koordinationsstab des Landes auf „Krone“-Anfrage mit. Erfreulich: Es gab nur einige wenige positive Tests. Die Betroffenen müssen sich nun einem PCR-Test unterziehen und stehen vorerst unter Quarantäne.