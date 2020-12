Nicht einmal zu Weihnachten legt Lukas Weißhaidinger eine Trainingspause ein. Trotzdem ging es am Mittwoch mit Freundin Hanna von der Südstadt nach Oberösterreich. Zwölf von 33 Trainingswochen hat der Diskuswerfer bereits hinter sich. Nun gehen die Belastungen immer mehr in Richtung spezieller Kraft. „Die Schmerzen sind vorbei, aber die Verspannungen bleiben. So richtig gut wird es wohl erst wieder, wenn wir auf Trainingslager in die Wärme fliegen“, sagte Weißhaidinger.