Wie die einzelnen Skigebiete mit der Verordnung des Bundes im Hinblick auf das Coronavirus umgehen, ist unterschiedlich. So bieten einige etwa auch FFP2-Masken zum Verkauf an, die für die Beförderung auf Sesselliften und in Gondeln sowie beim Anstellen ab 14 Jahren vorgeschrieben sind. Die Schmittenhöhenbahn in Zell am See, deren Geschäftsführer Egger ist, wird die Masken um 2 Euro bei allen Kartenverkaufsstellen verkaufen. 20.000 Stück wurden organisiert, damit werde man sicher über die Weihnachtszeit kommen.