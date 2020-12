Nach stundenlangem Suchen und einem schmerzlichen Aufruf über den für ihn so großen Verlust in den sozialen Medien, war sich Leutgeb dessen bewusst, dass es heuer ein Weihnachten ohne die seit Jahrzehnten vertrauten Krippenfiguren wird. Doch der Himmel zeigte, so wie es scheint, durch einen menschlichen „Weihnachtsengel“ in Person von Harry Gangl sein Erbarmen.