Theresa Mursch: Genau gesagt mach ich eine Fremdsprachenassistenz in Deutsch. Die Schüler tragen durchgehend Maske. Außerdem sind alle Klassen in zwei Hälften geteilt. Ich mache dann meistens eine Stunde Unterricht mit dem anwesenden Teil, in der zweiten Stunde bleibt meine Kollegin in der Klasse und ich mach Distance Learning mit dem Teil der daheim ist.