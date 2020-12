In einem vom schwedischen Königshaus veröffentlichen Video ist zu sehen, wie die sympathische Familie die Kisten in die Missionsstelle trägt und dann an einem Tisch Geschenke für Kinder verpackt. In dem Video fragt Mama Victoria ihre Tochter: „Du gibst gerne Weihnachtsgeschenke, oder?“ Die Prinzessin antwortet daraufhin schlau: „Ich liebe es, Geschenke zu geben und welche zu bekommen.“