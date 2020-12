„Ich bin froh, dass ein Impfstoff gegen das Coronavirus so rasch auf den Markt gekommen ist. Das war nur möglich, weil weltweit enorme forscherische, finanzielle und personelle Ressourcen dafür aufgewendet wurden. Bis zur Zulassung hat der Impfstoff alle erforderlichen wissenschaftlichen Entwicklungsstufen zur Prüfung der Sicherheit und Wirksamkeit durchlaufen", freut sich Landeshauptmann-Stellvertreter und Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP). Er rechnet am Sonntag mit der Lieferung der ersten 80 Dosen des Vakzins. In Abstimmung zwischen Land und Stadt soll dann noch am selben Tag die erste Impfung im Bundesland in einem städtischen Seniorenheim über die Bühne gehen. Wo genau, wollten Stadt und Land am Donnerstag noch nicht verraten. Weitere Lieferungen sollen im Jänner folgen.