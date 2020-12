„Noch weit entfernt von Normalität“

Grundsätzlich betonte die Staatssekretärin, dass Österreich in Sachen Pandemie noch nicht über den Berg sei: „Wir sind weit entfernt von etwas, was irgendwie an Normalität erinnert“, sagte sie. Mit dem 18. Jänner - dem geplanten Ende des harten Lockdowns für all jene, die sich „freitesten“ lassen - gebe es aber eine Perspektive, „etwas, das an einen Wiederbeginn erinnert. Es wird noch etwas dauern, aber wir werden diese Krise meistern.“