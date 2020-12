Das ist ihr zwar noch nicht gelungen, auch nicht beim Heimrennen vergangene Woche in Graz. Doch Pilhatsch bleibt cool: „Ich lasse mich nicht unter Druck setzen. Um das Limit zu erreichen, braucht man einen klaren Kopf.“ Und die Vize-Weltmeisterin über 50 Meter Rücken legt sogar nach: „Ich will nicht nur diese Limit-Zeit schwimmen. Ich will am Ende schneller sein!“