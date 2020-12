Am Heiligen Abend dürfen die Skigebiete in die neue Saison starten - nicht alle öffnen gleich am ersten Tag. So wird am Stuhleck noch an einem Verkehrskonzept getüftelt, da mit einem Ansturm von Tagesgästen aus dem Wiener Raum gerechnet wird. Einige Liftbetreiber verkaufen an den Kassen FFP2-Masken, in Hohentauern wird bei den Gästen sogar Fieber gemessen.