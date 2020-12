Frage nach „gentechnisch verändertem“ Impfstoff

Doskozil stellte auch die Frage, ob der Impfstoff „gentechnisch verändert“ sei. Bei dem in der EU zugelassenen und nun ab Sonntag in Österreich zur Anwendung kommenden Biontech/Pfizer-Impfstoff handelt es sich um einen mRNA-basierten Impfstoff, der den „Bauplan“ für ein Eiweiß auf der Oberfläche des Coronavirus enthält. Durch die Impfung gelangt dieser Bauplan in die Körperzellen, wodurch das Immunsystem angeregt wird.